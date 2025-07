Was soll ich tun, wenn mein Handy gestohlen wurde?

Damit die Ortung bei Android funktioniert, muss am Smartphone die Standortermittlung zugelassen sein. Ruft man dann über ein anderes Gerät android.com/find auf, gelangt man nach Anmeldung beim Google-Konto zur Übersicht von „Mein Gerät finden“. Auf einer Landkarte wird die Position des Handys angezeigt, zudem der Akkustand und gegebenenfalls der Name des WLAN-Netzwerks , in dem es sich befindet.

Handy geortet – was jetzt?

Auch das Bundeskriminalamt empfiehlt, die Ortungsfunktion des Smartphones zu nutzen. Denn je mehr Indizien man für die Polizeiarbeit habe, desto besser sei das für die Aufklärung des Diebstahls.

Doch man sollte nicht anfangen, in fremden Gebäuden herumzustreifen, nur weil dort vermeintlich das gestohlene Handy liegt. Das Bundeskriminalamt rät: „Wenn es sich um einen Diebstahl handelt, und das Handy an einem nicht öffentlich zugänglichen Ort lokalisiert wird, sollte das der Polizei (unter 133) mitgeteilt werden. Falls die Ortung eine eindeutige Zuordnung ergibt, hat die Polizei die Möglichkeit, Nachschau zu halten.“

Handy-Diebstahl geht zurück

Ob man sein Smartphone dadurch tatsächlich zurückbekommen kann, steht auf einem anderen Blatt: 2024 wurden in Österreich 6.496 Anzeigen wegen Handydiebstahls erstattet. Nur 17,4 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden.

Allerdings ging der Straftatbestand in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück: 2016 zählte die Polizeistatistik noch 16.572 Handy-Diebstähle, also mehr als doppelt so viel wie vergangenes Jahr. Mit Abstand am meisten Smartphones werden übrigens an öffentlichen Orten geklaut, denn vor allem in Menschenmengen haben Taschendiebe ein leichtes Spiel. Das Bundeskriminalamt rät, das Handy deswegen am besten in einer verschließbaren Tasche oder an der Körpervorderseite zu tragen.