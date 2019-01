„80 Prozent der Start-ups sind vermutlich nur heiße Luft“

In den vergangenen zehn Jahren wurde in punkto Start-ups öfter von einer Spekulationsblase gewarnt. Gibt es noch Luft nach oben, oder sind die Grenzen des Wachstums erreicht?

Ich sehe keine Gefahr einer Blase. Es stellt sich auch die Frage, wie man den Begriff „Start-up“ definiert. Wir haben hier eine sehr enge Definition: Für uns ist ein Start-up ein junges Unternehmen, das auf der Suche nach einem skalierbaren, auf Technologie basierendem Geschäftsmodell ist. Das ist also abzugrenzen von der Definition eines KMU, und es gibt hier noch viel Luft nach oben – auch wenn man sich die Innovationsquote und den Beitrag der Szene zum BIP ansieht. Es wird ein neues System des Wirtschaftens geben, das stärker auf agile, kleine Einheiten setzt. In Sachen Finanzierung sehe ich ebenfalls keine Blase, ganz im Gegenteil: Es liegt viel totes Kapital in Stiftungen und anderswo, das man mobilisieren sollte. Zugleich muss man aber auch sagen, dass es immer wieder zu einer Bereinigung kommt: Nicht jedes Start-up glänzt. Rund 80 Prozent kann man vermutlich als heiße Luft abtun.

Ihr habt euer Büro in den Talent Garden verlegt – das ist einer von vielen Coworking Spaces, die in den vergangenen Jahren aus dem Boden geschossen sind. Gibt es in Wien zu viele oder zu wenig solcher Gemeinschaftsbüros?

Der Markt wird entscheiden, ob es zu viele oder zu wenige gibt. Ich weiß, dass noch einige Anbieter nach Wien kommen werden und ich begrüße diese Entwicklung. Die besagte Veränderung der Wirtschaft wird auch eine Veränderung unserer Arbeitswelt mit sich bringen. Viele Jobs wird es in der bestehenden Form in 20 Jahren nicht mehr geben. Damit ändert sich auch die Art, wie wir lernen und arbeiten. Die Coworking Spaces bieten dafür sehr spannende neue Möglichkeiten.