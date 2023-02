Austrian Angel Investors Association bekommt neue Geschäftsführerin

Im österreichischen Start-up-Netzwerk aaia gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung: Daniela Haunstein folgt auf Laura Egg.

Im strategischen Fokus der 2012 gegründeten Non-Profit-Organisation mit über 250 Mitgliedern stehen die intensive Zusammenarbeit mit allen Teilnehmer*innen des vorbörslichen Kapitalmarktes , wie es in einer Presseaussendung heißt.

Daniela Haunstein wird neue aaia-Geschäftsführerin

Daniela Haunstein ist studierte Handelswissenschafterin und war viele Jahre unter anderem im Finanzmanagement sowie als Geschäftsführerin in Unternehmen unterschiedlicher Branchen tätig - vom Holzgroßhandel bis zum Gesundheitsbereich.

Haunstein ist seit 2017 ein aktives Mitglied der aaia und kenne daher die Bedürfnisse neuer Angel Investor*innen in der Frühphase aus eigener Erfahrung, heißt es in der Mitteilung. Ein besonderes Anliegen sei der neuen Geschäftsführerin das Thema Frauen und Finanzen, dem sie seit Jahren einen hohen Stellenwert in ihrer Tätigkeit einräumt.

"Mich fasziniert der positive Spirit der Community, wenn es darum geht, aktuelle Probleme proaktiv anzugehen und durch Investments in innovative Start-ups die Zukunft mitzugestalten", wird Haunstein zitiert: "Mein Ziel ist es, die Kooperation aller Stakeholder auch international zu intensivieren und Unternehmen sowie den Standort Österreich durch privates Eigenkapital zu stärken."