Humane Knochenschraube ist beim Röntgen nicht mehr sichtbar

59 Spitäler versorgt

Doch nicht nur Risiken werden reduziert, sondern auch Kosten. Über alle Anwendungsgebiete hinweg sind jene von Metallfixationssystemen im Schnitt etwa gleich in der Erstversorgung, weiß Pastl. „Durch Komplikationen und Operationen zur Metallentfernung sind die Kosten für das Gesundheitssystem jedoch bei Metallschrauben ungleich höher,“ sagt er. Die Knochenschraube wurde bereits bei rund 1.500 Patienten in über 60 verschiedenen Anwendungsgebieten erfolgreich eingesetzt. Zugelassen ist die Innovation in allen europäischen Ländern sowie teilweise im nahen Osten. In Österreich versorgt surgebright aktuell 59 Spitäler.

Die klinischen Ergebnisse sind dem Experten zufolge hervorragend: „Die Patienten nehmen das Transplantat sehr gut an." Vorrangig wird es bei Korrekturen von Fehlstellungen eingesetzt, beispielsweise im Rahmen von Hallux-OPs bei einer Deformierung des Großzehenballens, bei Frakturen bis hin zu schwierigen Revisionsoperationen nach der Implantation von Metallschrauben und erfolgter Pseudarthrose (Nichtfusion von Knochen und Scheingelenk).

Aktuell arbeitet surgebright auch an der Entwicklung neuer Lösungen für weitere Einsatzgebiete sowie an einer weiteren Internationalisierung.

