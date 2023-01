Wie Biosensoren im Kampf gegen Krebs helfen können

"Wir können die Bewegung des molekularen Schalters in lebenden Zellen (im Zellkulturmodel) analysieren und in Echtzeit nachvollziehen", sagt der Biochemiker Eduard Stefan , der KinCon biolabs 2022 gemeinsam mit Philipp Tschaikner gegründet hat.

Der Name des Start-ups KinCon biolabs ist auch deren Programm und steht für die zugrunde liegenden Änderungen der „Kinase Conformation“.

Auf diese Art könne eine Voraussage darüber getroffen werden, ob ein Medikament spezifisch eine mutierte Kinase blockiert oder nicht, so der Gründer: “Für diese Vorhersagen brauchen wir keine Patientenbiopsien oder Tierversuche, wir müssen nur wissen, um welche Mutation in der Kinase es sich handelt, welche wir dann umgehend in die Reporteranalysen einbauen."

Momentan laufen in den Laboratorien der Innsbrucker Forscher*innen erste Pilotstudien. Unter anderem arbeitet das Start-up gemeinsam mit einer deutschen Biopharmafirma an der Entwicklung von neuen Sensoren für deren Wirkstoffkandidaten.

Medikamentenentwicklung

In Zukunft will KinCon biolabs mit ihrer Technologie auch mithelfen, neue Medikamente zu entwickeln. Eine Krankheit für die es noch keine Therapie gibt und für die die Technologie verwendet werden könnte, wäre zum Beispiel Morbus Parkinson, wie Gründer Stefan erzählt.

In diesem Fall wird die Erkrankung, die noch nicht therapierbar ist, mitunter durch fehlende Kinase-Aktivitäten ausgelöst. Um dies molekular in den Griff zu bekommen, ist es notwendig, die molekularen Schalter wieder einzuschalten, das heißt also die Kinasefunktion wieder zu reaktivieren. "In der Zukunft hoffen wir in Kooperationsprojekten mit der Pharmaindustrie mithelfen zu können, erste Wirkstoffe zu identifizieren, die den ‚Morbus Parkinson‘ Schalter beeinflussen", sagt Stefan.