Start-up hilft, Verschleiß bei Maschinen zu erkennen

Die Beobachtung des Gesundheitszustands von Maschinen und die vorausschauende Wartung, die im Branchenjargon "Predictive Mainantance" genannt wird, ist in der Industrie ein großes Thema. Denn wenn man weiß, in welchem Zustand sich Bauteile von Maschinen befinden und wann sie ausfallen könnten, lassen sich Wartungsarbeiten genau planen und damit erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Zusätzlich wird so die Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft gewährleistet.

Das Wiener Start-up Inmox hat ein neuartiges Messverfahren entwickelt und auch zum Patent angemeldet, die funktionskritische Bauteile in Getrieben und Antriebssträngen automatisiert überwacht. "Verschleißpartikel können mit unserer Lösung vor Ort im Betrieb rund um die Uhr analysiert werden", erzählt Michael Aufreiter, der das Unternehmen im vergangenen Jahr gemeinsam mit Daniel Kagerbauer gegründet hat. "Man weiß, wie sicher oder wie potenziell kritisch der Betrieb ist und wann Wartungsschritte notwendig sind."

Sensoren messen Verschleiß

Die Sensorik zur Überwachung der Verschleißteile wird bei der Lösung des Start-ups im Getriebegehäuse oder in den Schmierleitungen implementiert und kann Verschleißpartikel automatisiert während des Betriebs erkennen und charakterisieren.