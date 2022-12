Start-ups: Mit wenigen Klicks optimal finanziert

Jungen und innovativen Unternehmen mangelt es meist nicht an guten Ideen, sondern an Geld. Die Finanzierung von Start-ups war lange Zeit auf Förderungen und Bankkredite angewiesen, und das führte leider zu oft zu Enttäuschungen.

Holzinger-Burgstaller: "Am wichtigsten ist ein optimaler Finanzierungsmix . Doch diesen zu finden ist angesichts der Vielfältigkeit der Finanzierungslandschaft gar nicht so einfach, denn bisher fehlte eine gute Möglichkeit, die unterschiedlichen Finanzierungsformen und -angebote ganzheitlich zu betrachten. Letztendlich ist nicht jede Finanzierungsart für jedes Projekt oder zu jedem Zeitpunkt gleich gut geeignet."

Seit der Gründung 2013 konnte der Crowdinvesting-Pionier mehr als 160 Projekte mit über 50 Millionen Euro finanzieren. Daniel Horak, Co-Founder & Managing Partner: "CONDA ist bald 10 Jahre am Markt und konnte in dieser Zeit ein breites Spektrum von Unternehmen erfolgreich finanzieren. Dabei reichte das Spektrum vom neu gegründeten Start-up über die Finanzierung eines Prototyps bis hin zum schnell wachsenden Scale-up oder etablierten KMU, welches Eigenkapital für weitere Investitionen aufnehmen wollte."

VELLO finanzierte mit fundnow die Expansion

Von der Effektivität des Finanzierungstools fundnow.at konnte sich auch der Wiener Faltradhersteller VELLO überzeugen. Das 2017 von Valerie Wolff und Valentin Vodev gegründete Unternehmen hat sich vollständig der nachhaltigen Mobilität verschrieben. So ist das VELLO Bike+ das leichteste E-Bike seiner Klasse. Inklusive All-in-One-Heckmotor, also Motor und Batterie in einem, wiegt das Faltrad gerade einmal 13 Kilogramm und verfügt über eine Selbstlade-Technologie. Das heißt, die Batterie lädt sich auch beim Fahren.

Ebenfalls nachhaltig ist der Umstand, dass mehr als 60 Prozent der Wertschöpfung von VELLO in Österreich passieren. Nachdem das Produkt in Österreich erfolgreich am Markt eingeführt worden war, stand eine Expansion nach Frankreich an, für die 850.000 Euro gebraucht wurden.

VELLO-Gründerin Valerie Wolff: "Der von fundnow für VELLO ermittelte Finanzierungsvorschlag sah eine Mischung als Crowdfunding-Kampagne und Kredit vor. Das Crowdfunding hatte den Zweck, die Eigenmittel zu stärken, und den Vorteil, dass wir durch die Einbindung der Crowd-Investoren unsere Community stärken konnten. Außerdem handelt es sich bei dem über die Crowd eingesammelten Mittel um ein qualifiziertes Nachrangdarlehen, was sich positiv auf das Unternehmensrisiko auswirkt. Das war genau das, was wir gesucht hatten."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen.