Jetzt kann man auch animierte GIFs mit KI erstellen

Der beliebte Bildeditor Picsart verfügt nun über einen animierten GIF-Generator, der auf eine künstliche Intelligenz basiert. Im Gegensatz zu Text-zu-Bild-Plattformen wie Dall-E lassen sich mit dem neuen Picsart-Tool erzeugte Bilder animieren. Wer in Zukunft also animierte GIFs in seinen Social-Media-Chats verschicken will, muss nicht länger auf bereits bestehende zugreifen, sondern kann einfach seine eigenen Kreationen versenden.