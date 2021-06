Die besten Hörbuch-Apps für iOS und Android

In den vergangenen Jahren hat sich deshalb das Hörbuch als praktische Alternative herauskristallisiert. Ob beim Einschlafen, im Auto oder beim Spaziergang: Digitale Audiobücher können jederzeit auch nebenbei konsumiert werden, müssen nicht mitgeschleppt werden und können spontan ein- und wieder ausgeschaltet werden. Um an Hörbücher zu kommen, gibt es einige interessante Apps.

Wenn es um das Thema Hörbücher geht kommen wir momentan an einem Anbieter kaum vorbei: Audible. Das 2004 in den USA gegründete Unternehmen ist seit 2008 in der Hand von Amazon und ist seitdem zum wohl größten Anbieter rund um das Thema Hörbücher gewachsen. Audible bietet seinen Nutzer*innen mehrere hunderttausend Hörbücher, unter anderem in Englisch, Französisch und Deutsch, an. Wer sich für einen Titel interessiert, kann bei Audible sowohl kaufen als auch ein Abonnement abschließen. Jedes Buch kann dabei einzeln erworben und immer wieder unbegrenzt angehört werden.

BookBeat

Während Audible auch innerhalb seiner Flatrate nur ein Buch pro Monat zur Verfügung stellt, bietet BookBeat in der Theorie eine echte Flatrate an. Das in Schweden gegründete Unternehmen möchte seinen Kund*innen unbeschränkten Zugriff auf den gesamten Katalog geben, ohne am Monatsanfang eine endgültige Entscheidung in Sachen Titel treffen zu müssen. Stattdessen gliedert BookBeat seine Abonnements nach Hörstunden. Nutzer*innen erhalten Zugriff auf den gesamten Hörbuch-Katalog und können jederzeit in ein neues Hörbuch startet.

Eingeschränkt wird nur bei der Anzahl der Hörstunden. Hier wird zwischen den Varianten Basis, Standard und Premium unterschieden. In der Basis-Variante um 9,99 Euro können Nutzer*innen insgesamt 25 Hörstunden pro Monat konsumieren. In der Standard-Variante um 14,99 Euro sind 100 Hörstunden enthalten. Und mit der Premium-Variante um 19,99 Euro erhalten wir unbegrenzten Hörgenuss bei BookBeat. Wer die Familie mithören lassen möchte, kann außerdem um 4,99 Euro pro Profil bis zu 5 Familienmitglieder hinzufügen.

Laut eigenen Angaben bietet BookBeat momentan mehr als 100.000 Hörbücher an. Diese können ausschließlich über die eigenen Apps konsumiert werden. Desktop-Player oder gar einen Download am Computer gibt es nicht. Die App selbst ist aufgeräumt und stellt grundsätzlich die Hörbücher in den Vordergrund. Diese können über das Dashboard direkt ausgewählt oder über Kategorien durchstöbert werden. Der Player selbst erlaubt das verlangsamen aber auch erhöhen der Lesegeschwindigkeit. Besonders wichtig ist bei BookBeat der integrierte Sleep-Timer. Hier können wir eine Zeit setzten, wann das Hörbuch stoppen soll. So lässt sich verhindern, dass wir uns im Schlaf durch die je nach Abonnement begrenzten Hörstunden fressen.

BookBeat ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.