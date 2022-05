Die besten Outdoor-Apps für iOS und Android

Mit dem immer wärmer werdenden Wetter ist die Zeit für Trips in die Natur wieder reif. Egal ob kleiner Spaziergang durch den Wald, großangelegte Wandertour oder Radrundfahrt , auch in der Wildnis sollte man mit den richtigen Apps ausgestattet sein. Wenn es um Outdoor-Aktivitäten geht, müssen dabei einige Einsatzgebiete und Szenarien berücksichtigt werden. Das beginnt mit einfacher Routenführung, die verhindert, dass der Waldweg zum Labyrinth wird, bis zur Wetter-App, die vor gewittrigen Trips schützen soll.

UVLens nutzt zum Bereitstellen der passenden Informationen unseren Standort sowie persönliche Merkmale. Um richtige Empfehlungen geben zu können, werden wir von der App nach dem Hauttyp gefragt. Basierend auf den bereitgestellten Daten kümmert sich UVLens um die tägliche Risikobewertung in Sachen Sonnenstrahlung. In einem kompakten Dashboard werden uns dann kurz und knapp die wichtigsten Informationen präsentiert.

Die Bergfex-Wetter-App ist vor allem auf die Alpenraum-Länder spezialisiert und bietet Daten unter anderem für Österreich , Schweiz und Deutschland sowie Italien und Slowenien an. Zu finden sind laut Angaben von Bergfex mehr als 4.000 Orte, die wir bequem in der App auswählen können.

Während Apps wie Google Maps, Waze oder Here im Straßenverkehrsalltag sehr nützlich sind, braucht es für den Ausflug in der Natur spezifischere Informationen. Explizit für Wanderer*innen, sowie Mountainbiker*innen und Rennradfahrer*innen konzipiert, kümmert sich die Anwendung vorrangig um speziell abgestimmte Routen. Je nach Region finden sich bei Komoot dutzende vorgefertigte Wege , die speziell für Outdoor-Aktivitäten gedacht sind und einiges an Abwechslung bieten.

Eine App, die hier möglicherweise Abhilfe schafft, ist Map of Life (kurz: MOL). Die zum großen Teil an der University of Yale entwickelt Anwendung kommt mit einem beträchtlichen Datensatz daher. Fische, Reptilien, Vögel oder Pflanzen sind nur einige der vielen Kategorien, die sich bei MOL durchforsten lassen.

PeakFinder

Für all jene, die am liebsten Berge in ihrer Freizeit besteigen, hat PeakFinder das richtige Angebot. Die App unterstützt uns beim Identifizieren von Bergen und kennt dabei deutlich mehr, als Großglockner und Matterhorn. Laut eigenen Angaben sind in der App über 950.000 Berge verzeichnet, die allesamt von PeakFinder benannt werden können.

Um die Berge in unserer unmittelbaren Umgebung zu identifizieren, haben wir gleich mehrere Optionen. So können wir anhand von GPS direkt auf der Karte die Berge in der Umgebung einsehen. Außerdem können wir uns in der 360°-Ansicht Bergpanoramen in 300 Kilometer Entfernung anzeigen lassen.

Besonders beeindruckend ist aber das AR-Feature, mit dem wir uns alle Informationen per Kamera auf dem Bildschirm anzeigen lassen können. Wer das Feature im Ausland oder luftigen Höhen nutzen möchte, muss sich auch um eine Datenverbindung keine Sorgen machen. Sämtliche Inhalte von PeakFinder können auch offline genutzt werden.

PeakFinder ist um 4,99 Euro für iOS und Android erhältlich.