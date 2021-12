Die besten Reminder-Apps für iOS und Android

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen verfallen viele in den Dauerstress. Rund um das Fest müssen unzählige Dinge organisiert werden, die nicht nur Zeit, sondern oft auch Hirnschmalz in Anspruch nehmen. Alleine die Organisation von Geschenken wird in manchen Familien und Freundeskreisen zur Herkulesaufgabe. Nicht nur die Besorgung ist teils aufwendig, auch die Koordination mit anderen muss funktionieren.

Neben den Geschenken gilt es meist auch noch ein oder mehrere Festessen zu organisieren. Die verschiedenen Gerichte, Zutaten und eventuell benötigten Utensilien sollten auf keinen Fall am Festtag fehlen. Um die Übersicht zu behalten und alles rechtzeitig erledigen zu können, sind Reminder-Apps eine echte Unterstützung. Sie erinnern uns nicht nur rechtzeitig, sie nerven uns bei Bedarf auch mit der Deadline und ermöglichen das Zuweisen von Aufgaben an andere.

Wir stellen euch diese Reminder-Apps für iOS und Android vor: