Die 5 besten Voice Recorder Apps für iOS und Android

Während Otter gerade beim Umfang zu meinen Favoriten zählt, ist der Preis für gelegentliche Einsätze ein Hindernis. Wer die App in vollem Umfang genießen möchte, muss nämlich tief in die Tasche greifen. Mindestens 20,49 Euro pro Monat werden hier fällig.

Audiofiles können jederzeit zurückgespult und bearbeitet werden, außerdem lassen sie sich per Text durchsuchen. Die jeweiligen Aufzeichnungen können auch mit anderen geteilt werden, um sie gemeinsam zu bearbeiten. Export ist in den Formaten TXT, PDF, SRT und MP3 möglich.

Die AI kann sogar trainiert werden, um Sprechende in den jeweiligen Aufnahmen identifizieren zu können und den Text nach Namen aufzusplitten. Am Ende einer Aufnahme erhalten wir dann nicht nur ein besser lesbares Transkript , Otter erstellt auch automatische Zusammenfassungen mit Keywords, Highlights und Redeanteil.

Die App Otter sieht sich nicht nur als Voice Recorder, sondern auch als persönlicher Assistent für all unsere Konferenzen, Unterhaltungen und Selbstgespräche. Otter wurde dafür mit einer KI ausgestattet, die uns den Alltag mit Sprachaufnahmen deutlich erleichtern soll. Starten wir eine allgemeine Aufnahme, legt die App nicht nur ein Audiofile an, sondern transkribiert den Inhalt auch live für uns.

Dolby On

Die App Dolby On legt den Fokus vor allem auf Audiofeatures und optimale Soundqualität. Die von Dolby Laboratories entwickelte Anwendung bringt eine Vielzahl an Features für bessere Aufnahmen mit und verpackt diese in ein angenehm aufgeräumtes Interface.

Die beiden Knöpfe für Audio- und Videoaufnahmen sind prominent platziert, darüber hinaus gibt es noch Einstellungen und eine Streaming-Option, um auf Twitch, YouTube oder Facebook zu streamen. Starten wir eine Aufzeichnung, nimmt Dolby On einfach auf. Auffällig ist hier, dass wir nicht pausieren, sondern Aufnahmen also immer am Stück aufzeichnen müssen.

Die Audiofeatures, die Dolby auf unsere Aufnahmen legt, können sich dafür sehen lassen. Geräuschreduzierung, dynamischer EQ, De-Essing oder Normalisierung sind beispielhaft an Bord und können von uns individuell nach der Aufnahme angelegt werden.

Zeichnen wir Musik auf, kann die App nicht nur den Takt vorgeben, es lassen sich auch verschiedene Stil-Profile anlegen, die zu unterschiedlichen Musikrichtungen passen. Über die History können wir jederzeit alte Aufnahme abrufen oder sie weiter bearbeiten.

Dolby On ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.