Für Wissbegierige: Die besten Lern-Apps für iOS und Android

Dank digitaler Medien ist das Angebot nicht nur so umfangreich wie noch nie, es war auch noch nie leichter, dieses in Anspruch zu nehmen. Auch auf dem App-Markt gibt es mittlerweile einige Angebote, die sich auf das Vermitteln von neuen Inhalten spezialisiert haben.

Vertreten sind unter anderem Google , IBM , University of London oder Stanford. Haben wir einen Wunschkurs gefunden, können wir in einer separaten Übersicht mehr Informationen dazu einsehen. Unter anderem sehen wir hier, ob der Kurs online stattfindet, wie flexibel Fristen für eventuelle Abgaben sind und in welcher Unterrichtssprache gearbeitet wird.

In den drei Tabs „Startseite“, „Entdecken“ und „Lesezeichen“ finden wir alles, was es für eine erfolgreiche Lern-Session braucht. Auf der Startseite finden wir Informationen zu unseren aktuellen Kursen. Im Reiter „Entdecken“ finden wir aber die eigentlich wichtigen Inhalte. Hier können wir uns durch die verschiedenen Themengebiete tippen und für uns interessante Kurse heraussuchen. Im deutschsprachigen Teil von Khan Academy finden wir insgesamt fünf Fachbereiche, Mathematik , Naturwissenschaften , Wirtschaft und Finanzen, Informatik sowie Hochschule und Karriere , die wir durchstöbern können.

In Bereich Programmierung finden sich beispielsweise Kurse zum Einstieg in Java, SAP oder C#. Darüber hinaus kann dann innerhalb der einzelnen Kategorien auch noch nach Unterkategorien oder im Falle von Software nach Anwendungen bzw. Programmiersprachen sortiert werden. Udemy bietet aber eben nicht nur Software-Kurse an, Themen wie Kunst , Marketing , persönliche Entwicklung , Fotografie oder Fitness sind hier ebenfalls vertreten. Haben wir einen passenden Kurs gefunden, können wir in der Übersicht mehr Informationen dazu abrufen.

Auch die App Udemy gehört zu den beliebten Anwendungen in der Kategorie der Lern-Apps. Ähnlich dem Angebot von Coursera können wir hier auf unterschiedlichste Kurse in vielen verschiedenen Themenbereichen zugreifen. Während Software und Programmierung ein großes Thema bei Udemy ist, bietet die App ein sehr breites Angebot für Interessen aller Art. Direkt im Dashboard der App finden wir umfangreiche Empfehlungen von Udemy, die verschiedenste Bereiche abdecken und einen guten Überblick über das Angebot ermöglichen.

Duolingo

Die Auswahl an Apps zur Erweiterung des eigenen Sprachhorizontes ist in den vergangenen Jahren extrem angewachsen. Schon einige Jahre vertreten ist auch Duolingo, das dank einer engagierten Community sein Sprachangebot stetig erweitern konnte und dadurch heute eines der umfangreichsten Angebote zu bieten hat. Wer Duolingo nutzen möchte, sollte sich zuallererst für eine Ausgangssprache entscheiden.

Während die deutschsprachige Version einige Sprachen zu bieten hat, entfaltet die App erst bei der Ausgangssprache Englisch ihr volles Potenzial. Aktuell sind knapp 40 Sprachen verfügbar, die über Duolingo erlernt werden können. Neben den Klassikern Spanisch, Französisch oder Italienisch sind etwa auch Hocharabisch, Hochchinesisch oder Finnisch vertreten. Aufgrund der aktuellen Krise besonders beliebt ist laut Duolingo auch Ukrainisch. Zum Erlernen der jeweiligen Sprachen setzt die App an sich keinerlei Kenntnisse voraus.

In Sprachen mit eigener Schrift können wir den Sprachkurs mit dem Erlernen der jeweiligen Schrift starten. Gelernt wird über verschiedene Übungen, die mal per Multiple-Choice, mal per eigenständiger Eingabe erledigt werden. Innerhalb der Kurse werden Inhalte immer wieder wiederholt, um diese zu festigen. Über ein Aufstiegssystem können dann Level für Level neue Inhalte freigeschaltet werden, die neue Herausforderungen bringen. Für zusätzliche Motivation soll ein eigenes Ligasystem sorgen, in dem wir uns mit anderen messen können.

Sobald wir die erste Einheit in einer Woche absolviert haben, werden wir in der Liga eingeordnet. Sammeln wir innerhalb einer Woche genügend Punkte, steigen wir in die nächsthöhere Liga auf. Sammeln wir kaum oder gar keine Punkte, kann uns aber auch der Abstieg drohen. Ebenfalls zur Motivation beitragen soll das Anfeuern und Vergleichen mit Freund*innen. Wird ein neuer Meilenstein erreicht, können wir unsere Freund*innen per Button weiter anfeuern. Auch der sogenannte Streak, die Serie an Tagen, die wir zum Lernen genutzt haben, soll zusätzlich motivieren.

Duolingo ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.