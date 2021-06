Die besten Schlafanalyse-Apps für iOS und Android

Während einige Komponenten eindeutig sind und sich mehr oder weniger leicht regulieren lassen, lässt sich so manches Problem nur durch eine Schlafanalyse erkennen. Einige Apps haben sich darauf spezialisiert, unseren Schlaf besser sichtbar zu machen. Mit umfangreichen Bewegungs- und Audioanalysen sollen wir so einen genaueren Einblick erhalten und unseren Schlaf gleichzeitig verbessern.

So können beispielsweise Schlafapnoe , Schnarchen oder Sprechen im Schlaf erkannt werden. Schlaftrends ermöglichen uns einen Einblick in unser Schlafverhalten über Wochen, Monate und sogar Jahre. Sofern gewünscht, zieht Pillow außerdem andere Apple Health Daten heran, die Einfluss auf unseren Schlaf haben, um weitere Empfehlungen zu geben.

Ist unsere Schlafdauer etwa zu kurz, warnt uns die App direkt. Aber auch auffällige Werte bei der Herzfrequenz oder wenn Umgebungsgeräusche zu laut sind, werden explizit erwähnt. Gerade die Audioanalyse ist bei Pillow äußerst umfangreich. In einer überlappenden Übersicht mit den Schlafphasen zeigt uns Pillow auch den Geräuschpegel an und ermöglicht das direkte Reinhören.

Mehrfach von Apple ausgezeichnet, ist Pillow wohl die beste App für iOS-Nutzer und Besitzer einer Apple Watch. Pillow versteht sich als umfangreicher Schlafassistent , der unsere nächtlichen Sessions nicht nur überwacht, sondern auch bei der Verbesserung des Schlafes hilft. Grundsätzlich unterscheidet Pillow zwischen zwei Aufzeichnungsarten . Besitzer einer Apple Watch können diese während des Schlafens tragen und so detaillierte Daten an die App liefern.

Dank des sehr einfach gehaltenen Interface müssen wir theoretisch nicht mehr tun, als unsere späteste Aufwachzeit anzugeben. Sleep Cycle übernimmt dann ohne unser Zutun den Rest. Die App analysiert dabei im Hintergrund unseren Schlaf, während das Smartphone auf dem Nachttisch liegt. Mithilfe der aufgenommenen Geräusche oder dem Schwingungssensor von Sleep Cycle versucht die App dann die Aktivität in der Nacht einzuschätzen. Anhand der Daten werden wir dann morgens zur optimalen Zeit geweckt, um frischer in den Tag zu starten.

Hinter dem etwas sperrigen Namen Sleep Cycle Alarm Clock verbirgt sich eine der momentan beliebtesten Apps in Sachen Schlafanalyse . Wie der Name bereits verrät, handelt es sich primär um eine Wecker-App, die uns beim Aufstehen helfen soll. Sleep Cycle weckt uns aber nicht einfach nur per vordefinierter Zeit, hier findet auch eine umfangreiche Analyse statt.

PrimeNap

Exklusiv für Android erhältlich, bietet auch PrimeNap eine umfangreiche Analyse unserer Schlafgewohnheiten. Mitteld Polysomniografie versucht PrimeNap dabei, unsere Bewegungen den jeweiligen Schlafphasen zuzuordnen und ein Bild unserer Nickerchen oder des nächtlichen Schlafes zu erstellen. Die App kommt mit einigen hilfreichen und einzigartigen Features, die uns ein noch genaueres Nachverfolgen unseres Schlafes erlauben.

So bietet PrimeNap unter anderem ein Traumtagebuch an, welches uns das detaillierte Festhalten von Träumen bzw. Alpträumen ermöglicht. Nach dem Aufwachen können wir direkt den Inhalt unserer Träume festhalten und sie anhand vorgegebener Parameter einordnen. So können wir in Prozent angeben wie sehr wir uns an den Traum erinnern, wie gut oder schlecht der Traum war und wie klar wir ihn wahrgenommen haben.

Auch PrimeNap bietet uns einen intelligenten Schlafphasen-Wecker an, der ein sanftes Wecken innerhalb einer leichten Schlafphase versucht. In Sachen Datenauswertung gehört PrimeNap zu den wohl umfangreichsten Apps. Nach jeder Session erhalten wir ein ausführliches Factsheet zu den verschiedensten Phasen unseres Schlafes. Die App zeigt uns, wann welche Schlafphase eingetreten ist, wie lange die jeweiligen Phasen gedauert haben und wie viele Zyklen wir insgesamt durchlaufen haben.

Außerdem können wir uns die Geräuschaufzeichnungen anhören, um etwa Sprechen im Schlaf oder Schnarchen zu erkennen. Der in PrimeNap integrierte SleepManager erlaubt uns außerdem den einfachen Vergleich unserer vorherigen Sessions. So können wir etwa frühere Schlafphasen über mehrere Wochen hinweg miteinander vergleichen. Außerdem lässt sich analysieren, wie gut oder schlecht die jeweiligen Phasen ablaufen und ob genereller Bedarf zur Verbesserung besteht.

PrimeNap ist kostenlos für Android erhältlich.