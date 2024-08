Der beliebte Nova Launcher steht vor dem Aus

Wer sich Mitte der 2010er Jahre mit Android-Smartphones beschäftigt hat, ist um den Nova-Launcher nicht herumgekommen. Hat man damals sein Handy geflasht und eine eigene Android-Version draufgespielt - mit hoher Wahrscheinlichkeit Cyanogen - ging es an die Gestaltung des Homescreen.

Nach durchprobieren der Launcher - etwa des Apex Launcher oder des Go Launcher EX - sind viele User beim Nova Launcher hängen geblieben. Er bot eine Vielzahl an Einstellungen und Design-Möglichkeiten, die man von den vorinstallierten Launchern nicht kannte.

➤ Mehr lesen: Wie ich meinem alten Handy neues Leben eingehaucht habe