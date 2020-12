10 Dinge, die man mit einem alten Smartphone machen kann

4. Als Streamingstick verwenden

Man kann das alte Smartphone auch als eine Art Streaming-Stick verwenden. Wer kein solches Streaming-Gerät hat, irgendwo auf Besuch ist, in einem Hotelzimmer ist oder vielleicht mal in eine Situation kommt, schnell ein Streaming-Device zu benötigen, kann einfach sein Handy per HDMI mit dem TV-Gerät verbinden.

Dadurch lässt sich der Smartphone-Screen auf den großen Bildschirm spiegeln und das Videostreaming kann gestartet werden. Möglich, dass jedoch ein USB-HDMI-Adapter notwendig ist.