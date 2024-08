Eltiga-App: Elektronische Gesundheitsakte für das Haustier im Test

Nach dem Hinzufügen per QR-Code oder Nummer lädt die App sämtliche von Tierärztin und Tierarzt hinterlegte Daten herunter und speichert diese in der App. Auf der Übersichtsseite sehen wir dann beispielsweise Name, Rasse, Alter, Gewicht und Geschlecht .

Etwas versteckt finden sich dann noch zwei zusätzliche Reiter. Unter „Laborwerte“ landen sämtliche Daten aus dem Labor, die mit unserem Tier zu tun haben. Wer wirklich alles in einer App haben will, kann außerdem eine ToDo-Liste anlegen und verwalten.

Vereinfachte Kommunikation

Neben der gesammelten Datenverwaltung ist einer der größten Vorteile von Eltiga die vereinfachte Kommunikation mit Tierärztin und Tierarzt. Über den Punkt „Termine“ können wir im Dashboard vereinbarte Termine direkt einsehen.

Möchten wir einen Termin vereinbaren, können wir auch das direkt in der App. Hier lassen sich in einem Kalender passendes Datum und Uhrzeit auswählen. Außerdem können wir der jeweiligen Praxis in der App eine Nachricht schicken. Die gesamte Kommunikation kann so direkt über die App erfolgen und bleibt an einem Ort gesammelt.

Während vieles in der App automatisch passiert, sofern die behandelnde Tierarztpraxis das System unterstützt, lässt sie sich aber auch manuell sehr gut bedienen. Das Aufsuchen einer Praxis mit VetNative-Unterstützung ist also nicht erforderlich. Im Test waren die nächsten Praxen abseits großer Städte knapp 15 Kilometer entfernt. Die Auflistung per Standortfrage machte das Finden aber einfach und unkompliziert. Gleiches gilt für die Option „Tiernotarzt“, über die wir entsprechende Notpraxen in der Umgebung schnell auffinden können.