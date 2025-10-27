Gemini kann jetzt Folien für eure Präsentation generieren

Dafür braucht es nur einen kurzen Prompt oder ein hochgeladenes Dokument.

Jetzt kann man damit auch Präsentationen erstellen . Dafür brauche es nur einen kurzen Prompt oder ein hochgeladenes Dokument, wie Google berichtet .

Googles KI Gemini hat im März dieses Jahres Canvas erhalten. Diese Funktion war ursprünglich dafür gedacht, um aus Texten interaktive Projekte zu machen, wie etwa Quizfragen, Webseiten oder Spiele.

Präsentationen mit Canvas erstellen

Teilt man Canvas in ein paar Sätzen mit, wie die Präsentation aussehen soll, erstellt das KI-Tool in kürzester Zeit eine Präsentation. Wie immer gilt: Je genauer der Prompt, desto besser sind die Ergebnisse.

Die KI erstellt so Design, Text, Bilder und auch Datenvisualisierungen. Die Präsentation lässt sich dann direkt in Canvas bearbeiten. Man kann sie auch als Google Slide exportieren und dort Änderungen vornehmen.

Pro-Nutzerinnen und -Nutzer können die Funktion jetzt schon verwenden. Für jene, die Gemini gratis nutzen, soll sie in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt werden.