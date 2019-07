Instagram versteckt Likes: Experiment sorgt für Aufregung

Instagram zeigt künftig in sieben Ländern nicht mehr an, wie viele Likes ein Posting erhalten hat. Statt der Summe der Likes ist dort nur mehr zu sehen, welchen Freunden der Beitrag ebenfalls gefallen hat. Bislang wurde das neue Layout lediglich in Kanada getestet, ab sofort soll es auch in Australien, Brasilien, Irland, Italien, Japan und Neuseeland zum Einsatz kommen.