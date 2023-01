Neue Funktion: WhatsApp-Nutzer können Internetsperren umgehen

Auch in Ländern, in denen der Dienst blockiert ist, können User*innen künftig über WhatsApp kommunizieren.

Nutzer*innen von WhatsApp sollen dem Anbieter Meta zufolge nun in der Lage sein, den Kurznachrichtendienst auch in Ländern verwenden zu können, in denen er blockiert wird.

In der neuen Version der App würden Proxy-Server unterstützt, erklärte die Facebook-Mutter am Donnerstag. Das bedeutet, der Datenverkehr läuft nicht länger über den eigenen Provider, sondern wird an einen Rechner im Ausland weitergegeben und dort verarbeitet.

Einsatz von Proxy-Servern

Anwender*innen in Staaten wie dem Iran und Syrien mussten bisher Virtuelle Private Netzwerke (VPN) nutzen, um Internet-Zensur zu umgehen. Der Einsatz von Proxy-Servern dürfte das Sperren für Zensurbehörden nun erschweren. Unmöglich ist es allerdings nicht.

Denn wie der Spiegel berichtet, bietet WhatsApp selbst keine Proxy-Server an. Die Datenumleitungen müsse stattdessen von Freiwilligen oder Hilfsorganisationen durchgeführt werden, heißt es.

Zuverlässige Kommunikation trotz Zensur sichern

Sollten die Sperren anhalten, „hoffen wir, dass diese Lösung den Menschen überall dort hilft, wo es einen Bedarf an sicherer und zuverlässiger Kommunikation gibt“, erklärte Meta.

Der Iran hatte den Zugang zu WhatsApp und dem Online-Netzwerk Instagram eingeschränkt nach dem Beginn der Proteste im Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam.