Spotify Free bekommt endlich langerwartete Funktionen

Der Musikstreamingdienst Spotify sorgte in der jüngeren Vergangenheit für wenig Freude: Die Abopreise wurden erhöht. Mit dem angekündigten „Lossless Hearing” will das Unternehmen seinen Nutzerinnen und Nutzern zumindest eine bessere Musikqualität für ihr Geld bieten.

Jene, die nicht für Spotify bezahlen, erwarten laut dem Streaming-Anbieter aber auch neue Funktionen, die jetzt weltweit verfügbar werden. Damit sollen die Nutzer mehr Kontrolle über ihr Hörerlebnis gewinnen.

Die Nutzerinnen und Nutzer, die Spotify Free nutzen, machen immerhin den größten Teil der weltweiten Nutzerbasis aus. Von insgesamt 696 Millionen monatlich aktiven Anwenderinnen und Anwendern verwenden 433 Millionen den Dienst kostenlos.

➤ Mehr lesen: So kannst du die Preiserhöhung bei Spotify umgehen

Lieder direkt abspielen

Bisher konnten Nutzerinnen und Nutzer der Free-Version von Spotify Lieder nicht direkt auswählen und unerwünschte Songs nur begrenzt überspringen. Mit der sogenannten “Pick & Play”-Funktion kann man jetzt jeden Song in der App auswählen und abspielen. “Search & Play” erlaubt es die Songs zu suchen und dann sofort anhören zu können. Die gewünschten Songs kann man auch mit “Share & Play” mit Freundinnen und Freunden teilen.

Dennoch gibt es auch jetzt auf Nachfrage von TechCrunch wieder Begrenzungen. Pro Tag gibt es eine “On-Demand-Zeit”. Ist die erreicht, können User wieder nur eine beschränkte Anzahl von Songs pro Stunde überspringen.

Mit der “Daylist” lernt Spotify die Vorlieben der Nutzer kennen. Zum Beispiel wann welche Art von Musik gehört wird. Macht man etwa am Morgen Sport und braucht motivierende Lieder, sind Vorschläge dazu in der Daylist zu finden. Diese wird regelmäßig und automatisch erneuert.

➤ Mehr lesen: Steigende Abopreise treiben Nutzer zu illegalen Streaming- und Downloadseiten

Playlists erstellen

Findet man die Musikvorschläge in der Daylist so gut, dass man sie behalten möchte, kann man daraus eine reguläre Playlist erstellen. Denn was Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten seit Jahren kennen, ist nun auch für jene möglich, die Spotify gratis nutzen: Playlists erstellen und bearbeiten.

Auf Basis der hinzugefügten Lieder, schlägt ein Algorithmus weitere Songs vor, die dem Ersteller oder der Erstellerin der Playlist gefallen könnten. Wer sich kreativ austoben möchte, kann das Cover der Playlists verändern. Beispielsweise können grafische Elemente, Fotos, Farben oder Texte hinzugefügt werden. Dazu klickt man bei der Playlist auf die 3 Punkte, wodurch die Option “Cover erstellen” erscheint. Pro Playlist kann man nur ein Cover nutzen. Erstellt man ein neues, ersetzt dieses das alte.

➤ Mehr lesen: Bei Spotify könnt ihr euch bald persönliche Nachrichten schicken

Discover Weekly und neue Lyrics-Funktionen

Manchmal ist man vom eigenen Musikgeschmack gelangweilt. Dadurch, dass Spotify sich merkt, welche Art von Musik man gerne hört, kann man neue Lieder in der Playlist "Discover Weekly" entdecken. Dabei handelt es sich um personalisierte Vorschläge, die zum eigenen Musikgeschmack passen sollen. Das “Release Radar” steht nun auch Gratis-Nutzerinnen und -Nutzern zur Verfügung. Darin findet man jene Songs, die Künstlerinnen und Künstler, denen man folgt, vor kurzem veröffentlicht haben.

Den Text von Liedern zu verstehen, fällt manchen Menschen leichter, wenn sie ihn sehen. Diese “Lyrics-Funktion” gibt es für Abonnentinnen und Abonnenten schon seit einiger Zeit. Jetzt steht sie auch jenen zur Verfügung, die die App gratis nutzen. Gefallen einem bestimmte Passagen aus dem Song besonders gut, kann man die Lyrics mit Freundinnen und Freunden teilen.