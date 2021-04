So praktisch Spotify zum Streamen und Speichern von Musik und Podcasts ist, so unzeitgemäß präsentierte sich lange Zeit die eigene App. Vor allem die Bibliothek, in denen gespeicherte Songs, Alben, Künstler*innen, aber auch abonnierte Podcasts schnell abrufbar sein sollten, hatte eine umständliche Suchfunktion. Wie Spotify nun ankündigte, wurde die Bibliothek in der iOS- und Android-App nun komplett überarbeitet.

Einfache Spotify-Suche

Auf den ersten Blick fallen die Änderungen optisch kaum auf. Die Unterschiede zeigen sich im Detail und in der Funktionalität. Die gerade auch für die Suche wenig sinnvolle Aufteilung Musik und Podcasts ist aufgehoben. Zudem lässt sich jetzt einfach die gesamte Bibliothek und nicht nur eine bestimmte Kategorie wie Playlists durchsuchen.

Die Unterkategorien können nun mit einfachem Klick als Filter ausgewählt und kombiniert werden. Auch Downloads lassen sich so schneller finden.

Mit der App-Aktualisierung, die im Laufe der Woche an alle iOS- und Android-Geräte ausgespielt werden soll, hantelt sich Spotify langsam durch seine verschiedenen Apps. Zuletzt wurde auch das Design des Desktop- und Web-Players überarbeitet, dessen Funktionalitäten wie etwa die Suche optimiert und das gesamte Aussehen an die mobilen Apps angeglichen wurde.