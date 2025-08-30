Strava will E-Bike-Schummler überführen

Eines der zentralen Features der Fitness-App Strava sind die sogenannten KOM- oder QOM-Bestenlisten (King of Mountain oder Queen auf Mountain). In der Rangliste sieht man, wer ein bestimmtes Segment bzw. Anstieg am schnellsten bewältigen konnte.

Und auch, wenn ein guter Platz auf dieser Liste de facto wertlos ist, ärgert es Radlerinnen und Radler, die ohne Motor um ihr Leben strampeln, wenn E-Bike-Fahrende daherkommen und mit minimaler Anstrengung sich auf dem ersten Platz breitmachen. Genau dagegen geht Strava nun vor.

Wie die Betreiber der App kürzlich bekannt gegeben haben, werden E-Bike-Fahrten künftig von den traditionellen Radfahr-Ranglisten entfernt, sodass diese nur noch auf speziellen E-Bike-Tabellen erscheinen. Ob eine Bestzeit mit einem E-Bike oder auf ehrliche Art und Weise aufgestellt wurde, wird mittels maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz ausgewertet, wie es heißt.