Tinder lässt jetzt Größen-Vorliebe einstellen

​​ Abonnement als Voraussetzung

Aber nicht alle können die neue Funktion nutzen. Sie ist nur für Gold- und Premium-Abonnenten verfügbar.

Darüber hinaus bestätigte der Unternehmenssprecher, dass es sich bei der Größenpräferenz nicht um einen “harten Filter” handle, der Konten blockiert. Damit wolle man auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden reagieren. Ebenso werde nicht jeder Test zu einer dauerhaften Funktion, er helfe aber, das Nutzererlebnis zu verbessern und die Nutzerinnen und Nutzer besser zu verstehen.

➤ Mehr lesen: Mit diesen Apps lernst du neue Freunde kennen

Tinders April-Scherz

Der Dating-App Tinder wurde schon bisher Oberflächlichkeit vorgeworfen. Denn auf der Dating-App entscheidet man auf Basis von Fotos und wenigen Informationen, ob ein Mensch ein Match wert ist oder nicht.

Die Größe des Partners ist für einige Menschen ein wichtiger Faktor, der diese Entscheidung beeinflusst. Tinder hat sich diesbezüglich zum 1. April auch einen Scherz erlaubt. An diesem Tag hat das Unternehmen angekündigt, dass es eine Funktion zur Überprüfung der Körpergröße in die App einführen will.

➤ Mehr lesen: Stalker können auf Dating-Apps Aufenthaltsort der Opfer ausspähen

Tinder und der Rückgang zahlender Abonnenten

Nun ist dieser April-Scherz auch teilweise Realität geworden. Denn überprüft wird die Körpergröße nicht. Das könnte bei zu hohen Erwartungen zu Enttäuschungen führen, wenn bei den Angaben der Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen geschummelt wird.

Tinder dürfte aber hoffen, mehr weibliche Nutzer dazu zu bringen, Geld für die Bezahlversion der App auszugeben. International wird diese laut Techcrunch eher von Männern genutzt. Aktuelle Zahlen des Tinder-Mutterkonzerns “Match” zeigen aber, dass es im Vergleich zum Vorjahr 5 Prozent weniger zahlende Nutzerinnen und Nutzer der App gibt.