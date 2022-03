Cooler Trick: So markiert man am iPhone schnell mehrere Dinge

Wer keine Zeit hat, um auf seinem iPhone für Ordnung zu schaffen und einzelne Nachrichten, E-Mails oder Notizen zu entfernen, kann mit einem simplen Trick mehrere Elemente auf einmal markieren und löschen oder bewegen. Dafür muss man in der jeweiligen App eine Sekunde lang mit zwei Fingern auf dem Bildschirm bleiben, bis die Kreise mit den Häkchen am linken Rand angezeigt werden und dann nach unten wischen, um alle Dateien in der Liste zu markieren.

Im Anschluss einfach auf "Alle löschen" oder "Alle bewegen" klicken. Der Journalist Jon Porter von TheVerge zeigt auf Twitter, wie das Feature funktioniert.