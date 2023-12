Threads startet heute in der EU: Alles was ihr wissen müsst

Der Kurznachrichtendienst “Threads” soll am heutigen Donnerstag, dem 14. Dezember ab 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit nach monatelanger Ungewissheit nun auch in der EU verfügbar sein. Die neue Mikroblogging-Plattform des US-Internetkonzerns Meta, dem auch Facebook, Instagram und WhatsApp angehören, startete bereits im Juli dieses Jahres in mehr als 100 Ländern.

Die wichtigsten Funktionen

Bei Threads handelt es sich um ein textbasiertes soziales Netzwerk, welches zur Unterhaltung und zum Austausch zwischen Nutzer*innen dienen soll. In der Social-Media-App kann man Textbeiträge von bis zu 500 Zeichen erstellen und dazu auch Links, Fotos und Videos von bis zu 5 Minuten anhängen. Als User*in kann man auf die Beiträge anderer reagieren, antworten, sie teilen oder zitieren.

Man könnte die App also auch als eine Art Mischung aus X (vormals Twitter) und dem auf (Bewegt-)Bild fokussierten sozialen Netzwerk Instagram beschreiben. Laut Instagram-Geschäftsführer Adam Mosseri versuche man mit Threads jedoch nicht, X zu ersetzen, da sich das neue soziale Netzwerk nicht allzu sehr auf Politik oder die aktuelle Nachrichtenlage fokussieren will.

Des Weiteren gibt es bei Threads auch keine Hashtags, User*innen können nur nach anderen Mitgliedern und nicht nach Themen suchen. Folglich lassen sich keine Trends feststellen, worüber gerade besonders diskutiert wird. Auch private Direktnachrichten kann man bei Threads (noch) nicht verschicken.

In Instagram integriert

Threads erinnert nicht nur in seiner Optik und Funktionalität stark an Instagram, es ist auch unmittelbar mit dem beliebten sozialen Bildnetzwerk verknüpft. Beiträge aus Threads können direkt in Instagram-Storys, also den nach 24 Stunden verschwindenden Meldungen, geteilt werden.

Grundsätzlich ist die Erstellung eines Threads-Accounts überhaupt nur mit einem bereits vorhandenen Instagram-Profil möglich. So können nach der Erstanmeldung bei Threads der Instagram-Benutzer*innenname, das Kontopasswort und die Profilbeschreibung einfach übernommen werden. Auch die Konten, denen man bereits auf Instagram folgt, können in die neue App importiert werden.

Mit Ticket zur App

Aber wie kommt man denn nun als EU-Bürger*in am 14. Dezember ab 12 Uhr mittags zur neuen Threads-App? Instagram hat dafür ein kleines Easter Egg in seiner App versteckt: Gibt man in Instagrams Suchfunktion die Wörter “Threads” oder “Ticket” ein, erscheint neben dem Begriff ein rotes Ticket-Symbol.

Berührt man es, öffnet sich eine animierte weiße Karte mit dem schwarzen Threads-Logo auf der einen Seite und den Eckdaten zum Threads-Start auf der anderen Seite. Das Datum "Do. Dez. 14." und die Uhrzeit "12:00 PM" sowie der künftige Benutzername, ein QR-Code und die ungefähren Threads-Nutzer*innenzahlen scheinen auf. Darunter befindet sich ein Funktionsfeld mit der Aufschrift "Mich erinnern" - wählt man dieses an, wird man nach Ablauf des Countdowns verständigt. Man könnte natürlich nach diesem Zeitpunkt auch einfach im App- oder Google-Play-Store nach “Threads” suchen und sie installieren.