Endlich da: So sieht WhatsApp auf der Apple Watch aus

Mehr als 10 Jahre hat es gedauert. Nun lässt sich WhatsApp auch auf der Apple Watch installieren.

Ab sofort ist WhatsApp nämlich für die Apple Watch verfügbar . Mehr als 10 Jahre seit dem Erscheinen des ersten Modells 2015 hat es also gedauert, bis die WhatsApp-Anwendung auf der Apple-Uhr funktioniert.

In Österreich ist WhatsApp mit Abstand der am weitesten verbreitete Messenger-Dienst. Marktführer in einer ganz anderen Kategorie ist Apple – nämlich bei Smartwatches. Daher ist es ein bisschen verwunderlich, dass WhatsApp und die Apple Watch nur in begrenztem Ausmaß miteinander kompatibel waren. Das ändert sich nun.

Beschränkte Funktionen

Bislang war es so: Wenn man eine WhatsApp-Nachricht erhalten hat, wurde die entsprechende Benachrichtigung auf der Apple Watch angezeigt. Es war auch möglich, auf diese Nachricht direkt über die Uhr zu antworten. Alle anderen WhatsApp-Funktionen waren auf der Smartwatch aber nicht verfügbar.

Voller Zugriff

Nun ist es so: Ist die WhatsApp-Anwendung auf der Apple Watch installiert – das geht über die Watch-App auf dem iPhone – hat man über die Uhr praktisch vollen Zugriff auf die Funktionen des Messenger-Dienstes. So ist es über die Apple Watch auch möglich, den Überblick über die Chat-Nachrichten sowie den kompletten Chat-Verlauf darzustellen.

Mit der WhatsApp-Anwendung können Konversationen nun auch aktiv über die Uhr initiiert werden. Außerdem kann man auf Nachrichten mit Emoji-Symbolen reagieren. Auch das Versenden und Anhören von Sprachnachrichten über die Apple Watch steht zur Verfügung. Bilder und Sticker sowie längere Texte werden nun vollständig auf dem Screen der Uhr dargestellt.

