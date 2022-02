WhatsApp-Backups bei Google sollen kostenpflichtig werden

Google hat in den vergangenen Monaten einiges daran gesetzt, den kostenlosen Speicherplatz in seinem Cloud-Speicher zu begrenzen. Man denke nur an Google Fotos, wo der Gratis-Speicher abgeschafft wurde. Auf diese Weise hat Google versucht, seine User*innen zu einem kostenpflichtigen Cloud-Speicher-Abo zu bewegen.

Nun kommt offenbar der nächste Schritt: Demnach dürfte das kostenlose Speichern des WhatsApp-Backups in der Google-Cloud vor dem Aus stehen. Das berichtet WABetaInfo und beruft sich auf Code-Teile in einer neuen WhatsApp-Beta.