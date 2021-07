WhatsApp bringt praktische Funktion zum Daten sparen

In der Beta der Messaging-App ist ein Feature aufgetaucht, das in vielen Situationen praktisch sein kann.

WhatsApp testet aktuell eine neue Funktion, die eine große Hilfe ist, wenn man beim Datentransfer sparsamer sein möchte. Konkret geht es um das Versenden von Videos. Während aktuell einfach verschickt wird, ohne, dass man Einfluss auf die Qualität beim Hochladen hat, wird sich das künftig höchstwahrscheinlich ändern.

In der WhatsApp Beta für Android Version 2.21.14.6 können Anwender*innen nun in den Einstellungen bestimmen, in welcher Qualität Videos hochgeladen werden sollen. Das hat Wabetainfo entdeckt. Zur Auswahl stehen Auto, Best quality und Data saver.

Videos in WhatsApp: So wird komprimiert

Bei Auto bestimmt WhatsApp selbst den idealen Kompressionsalgorithmus für den jeweiligen Clip, bei der zweiten Option wird prinzipiell in der besten Qualität hochgeladen und bei Data saver werden die Videos vor dem Hochladen komprimiert.

Wie lange der Beta-Test noch dauert bzw. wann die Funktion auch in der regulären WhatsApp-Version verfügbar sein wird, ist aktuell noch unklar