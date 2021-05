Neue WhatsApp-Nutzungsbedingungen: Letzte Chance für User

Bereits seit einigen Monaten sorgen die neuen WhatsApp-Nutzungsbedingungen für Aufregung. Stein des Anstoßes war eine mögliche Datenweitergabe. Die User müssen zustimmen, oder können die Messaging-App nicht mehr weiter verwenden. Der Aufschrei war so groß, dass WhatsApp-Besitzer Facebook die Deadline verschob. Anstatt ursprünglich der 8. Februar, wurde der 15. Mai als Stichtag festgelegt – also Samstag in einer Woche.

Neue WhatsApp-Nutzungsbedingungen: Aufregung abgeflacht

„Gras über die Sache wachsen zu lassen“, hat offenbar gut funktioniert. Die Aufregung hat sich mittlerweile mehr oder weniger in Luft aufgelöst und die meisten User haben bereits zugestimmt, wie ein WhatsApp-Sprecher nun gegenüber TechCrunch berichtet.

Auch auf die Nutzerzahlen hatte die Änderung der Nutzungsbedingungen keine Auswirkung. Darauf lassen die Angaben in den jüngsten Facebook-Quartalszahlen schließen. So stieg die Zahl aktiver WhatsApp-User von Ende Dezember bis Ende März von 3,3 Milliarden auf 3,45 Milliarden weltweit.