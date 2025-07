WhatsApp bringt Werbung in Status und Kanäle

Meta beginnt damit, die bereits angekündigte Werbe-Funktion für WhatsApp auszurollen - zumindest für Beta-Nutzer. In der Beta-Version der App (2.25.21.11) für Android-Smartphones wird schon Werbung ausgespielt.

Jetzt gibt es auch eine WhatsApp-Betaversion (25.20.10.78) für iOS. Dort wird Werbung im Status und in einigen Kanälen ausgespielt, wie wabetainfo berichtet.

Wo man die Werbung findet

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand die Werbung sucht: Man findet sie im Tab “Aktuelles”. Hat man dort Kanäle von Unternehmen, Medien oder sonstigen Institutionen abonniert, wird dazwischen Werbung geschaltet. Genauso wie zwischen den Statusmeldungen der eingespeicherten Kontakte.

Beispielsweise könnte ein Restaurant in der Nähe Werbung schalten und so in WhatsApp auftauchen. Die Werbung wird als solche durch ein Banner gekennzeichnet sein. Welche Werbung geschaltet wird, hängt von nur wenigen Informationen ab. Beispielsweise von der Region, in der man sich befindet, der Sprache sowie den gefolgten Kanälen.

Keine Werbung in privaten Chats

Das soll Unternehmen und Marken helfen, mehr Menschen zu erreichen. In Gruppen und privaten Chats soll aber keine Werbung integriert werden. Wie bei anderen Meta-Apps, wie Instagram, kann man die Werbung durch einen Swipe überspringen. Wird eine Werbung zu aufdringlich, kann man den Werbetreibenden auch blockieren.

WhatsApp versichert, dass keine privaten Informationen, wie die Rufnummer, mit Werbetreibenden geteilt werden. All dies gibt einen Vorgeschmack darauf, wie WhatsApp die Einführung von Werbung gestalten möchte.

Die Werbe-Funktion wird in den kommenden Monaten schrittweise ausgerollt. In der EU soll diese erst nächstes Jahr in die reguläre Version von WhatsApp integriert werden. Wer die Beta-Version testen möchte, findet sie auf TestFlight oder im Beta-Programm auf Google Play.