2 Millionen Euro für Grazer Start-up App Radar

In App Stores finden sich rund 5,7 Millionen unterschiedlicher Apps, täglich kommen rund 4.000 weitere auf den Markt. Das macht es für Unternehmen schwierig, von Kund*innen gefunden zu werden.

Das Grazer Software-Start-up App Radar bietet ihnen dafür Unterstützung an und bekommt nun frisches Kapital. Der Gründerfonds aws sowie eQventure stecken 2 Millionen Euro in die Firma, teilte aws am Donnerstag mit. Das Geld soll für die Weiterentwicklung der App Store Marketing Plattform sowie für die Expansion in neue Märkte verwendet werden.

Erfolgsjahr 2021

Laut dem Geschäftsführer und einer der Gründer, Thomas Kriebernegg, war das vergangene Jahr für die Firma sehr erfolgreich. "Nicht nur haben wir einen spanischen Mitbewerber übernommen, wir haben uns zusätzlich auch sowohl im Umsatz als auch in der Anzahl unserer Kunden verdoppelt". Aktuell sollen mehr als 1.000 Kunden in 100 verschiedenen Ländern die Dienste des Start-ups nutzen, darunter unter anderem Runtastic, marktguru und DEGIRO.

Das 2016 gegründete Unternehmen "App Radar", das 50 Mitarbeiter*innen beschäftigt, optimiert Metadaten, damit Entwickler ihre Handyprogramme gezielter in App-Stores platzieren können.