Akkusystem mit Tesla Megapacks in Europa in Betrieb genommen

Am Montag wurde ein neues 196-MWh-Akkusystem im britischen Cottingham in Betrieb genommen. Entwickelt wurde die mit Tesla Megapacks ausgestattete Anlage vom Unternehmen Harmony Energy, das seinen Sitz in North Yorkshire hat. Das System kann bis zu 196 MWh in einem einzigen Zyklus speichern und rund 300.000 Haushalte 2 Stunden lang mit Strom versorgen.

Laut Elon Musk seien die Tesla Megapacks sehr effektiv bei der Bewältigung von Strombedarfsspitzen, welche Stromausfälle begünstigen. „Batteriespeichersysteme sind unerlässlich, um das volle Potenzial erneuerbarer Energien in Großbritannien auszuschöpfen", sagte Peter Kavanagh, Direktor von Harmony Energy, in einer Pressemitteilung.

Vorbereitung auf möglichen Energiemangel im Winter

Eigentlich hätte das Akkusystem schrittweise eingeführt werden sollen. Die erste Phase war ursprünglich für Dezember 2022 geplant, die zweite für März nächsten Jahres. Um auf einen möglichen Energiemangel im Winter vorbereitet zu sein und britischen Haushalten eine stabile und sichere Stromversorgung verfügbar zu machen, wurde es nun aber frühzeitig eingeschaltet.

Die auf einer künstlichen Intelligenz basierten Tesla-Software "Autobidder“ soll zudem dabei helfen, die Stromversorgung an die Nachfrage anzupassen.

Unabhängigkeit von ausländischen Gasimporten

Projekte wie diese würden laut Harmony Energy eine wesentliche Rolle im Übergang zu einer CO2-neutralen Zukunft spielen. Auch würden sie dazu beitragen, die zukünftige Sicherheit der britischen Energieversorgung und eine geringere Abhängigkeit von ausländischen Gasimporten zu gewährleisten.