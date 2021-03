All-Flash-Systeme von Huawei: Gratis-Webinar für Interessierte

" Das OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage bietet etwa für mittlere und größere Unternehmen alles, was ein modernes Flash-Speicherkonzept ausmacht", wie Johannes Fellner, IT Solution Manager bei Huawei Austria Enterprise Business Group gegenüber der futurezone erklärt. Die Rede ist unter anderem von E2E NVMe, KI-Unterstützung, sparsamer Formfaktor, einfache Skalierbarkeit und ein User-Interface, das besonders einfach zu bedienen ist.

Auf die Frage, wie sich der Umstieg auf All-Flash-Storage-Systeme im Unternehmen bemerkbar gemacht hat, antworteten 48 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass dadurch die Performance merklich gesteigert wurde. Ähnlich viele gaben an, dass dadurch die Betriebskosten deutlich gesenkt werden konnten. Gute Gründe also, um nach einem zeitgemäßen All-Flash-Speicherystem Ausschau zu halten.

Denn bei Huawei ist die Skalierbarkeit schon bei den kleineren Systemen, bei denen man bereits bis zu 16 Controller verwenden kann, gegeben. Will wer auf Mid-Range oder High-End ausbauen, könne dies ohne aufwendiger Migrationsarbeiten über die Bühne gehen, so Fellner.

Vorteilhaft ist zudem, dass von den OceanStor-Dorado-Systemen nicht nur große Unternehmen profitieren. "Wir können - angefangen bei zirka 20 TB bis hin in den Petabyte-Bereich - für alle Kunden die passende Lösung bieten", erklärt Fellner und streicht die stufenlose Skalierbarkeit der AFA-Speichersysteme (All Flash Array) hervor.

"Dafür werden verschiedene Sensordaten übermittelt und in Kombination mit Konfigurationsdaten wie Kapazitätsauslastung, Firmware Releases und IO-Verhalten ausgewertet. Die KI ist dann in der Lage, Modelle zu erstellen, die einen Hinweis darauf liefern, unter welchen Umständen ein Fehler eintreten kann und wann dieser Fehler erwartet wird", sagt Fellner. Außerdem werden die KI-Analysen auch dafür verwendet, die Performance des Systems permanent zu optimieren.

OceanStor Dorado wird noch intelligenter

Bei zahlreichen Konkurrenzprodukten müssen NAS (Network Attached Storage) und SAN (Storage Area Networks) getrennt voneinander betrieben werden. Bei den OceanStor-Dorado-V6-Systemen ist das anders: Hier können NAS und SAN gemeinsam im selben System verschränkt werden.

"Das ermöglicht nicht nur einen deutlich höheren Konsolidierungsgrad. Es verringert sich ebenso die Komplexität, es werden Betriebskosten gespart und auch die Fehleranfälligkeit profitiert davon", sagt Fellner.

Kostenloses Webinar für alle Interessierte

Am 8. April veranstaltet die Huawei Austria Enterprise Business Group ein kostenloses Webinar, in dem die neuen Features der OceanStor-Dorado-V6-All-Flash-Systeme erläutert werden. IT Solutions Manager Johannes Fellner wird außerdem darauf eingehen, welche neuen Funktionen bereits in den Startlöchern stehen und in nächster Zukunft zu erwarten sind.

Das Webinar richtet sich an alle Interessierten, ist absolut unverbindlich und kostenlos. Wer die Möglichkeit nutzen möchte, kann im Rahmen der Online-Veranstaltung allgemeine Fragen über die Huawei-AFA-Speichersysteme stellen aber auch technische Details der All-Flash-Storage-Systeme klären. Eine Anmeldung auf der entsprechenden Website ist notwendig.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen Huawei und der futurezone.