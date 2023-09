ARM geht mit gewaltiger Bewertung an die Börse

Es könnte der größten Börsenstart in New York seit 2 Jahren werden.

Der britische Computerchip-Designer ARM hat laut einem Insider bei Investoren genug Unterstützung dafür erhalten, sich bei seinem US-Börsengang mindestens das obere Ende seiner Preisspanne zu sichern. Damit würde der Konzern zumindest mit 54,5 Milliarden Dollar (50,9 Mrd. Euro) bewertet werden.

Nach Prüfung der Zusagen der Investoren am Dienstag habe ARM beschlossen, nur das obere Ende der angegebenen Spanne von 47 bis 51 Dollar pro Aktie oder einen noch höheren Preis zu akzeptieren, sagte der Insider. Festgelegt werden solle der Preis am Mittwoch, erster Handelstag in New York solle am Donnerstag sein.

Die Bewertung läuft auf den größten US-Börsengang seit 2 Jahren hinaus. Zunächst sollen etwa 9 Prozent des Grundkapitals verkauft werden.