Boeing streicht weltweit 17.000 Arbeitsplätze

Der US-Flugzeugbauer Boeing streicht weltweit 10 Prozent seiner Arbeitsplätze. Wie Reuters berichtet, sind damit 17.000 Stellen betroffen.

In einer Mitteilung an die Belegschaft teilt CEO Kelly Ortberg mit: "Wir haben unseren Personalbestand an die finanzielle Realität angepasst und uns auf eine Reihe von Prioritäten konzentriert. In den kommenden Monaten planen wir, unsere Gesamtbelegschaft um etwa 10 Prozent zu reduzieren. Dieser Stellenabbau wird Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter betreffen."