BriefButler startet in der Tourismusbranche durch

Daneben nutzen auch die sogenannten " K5 Softwarehäuser " Gemdat OÖ und NÖ, Kufgem, PSC und Gemeinde­informatik das feratel Gästemeldewesen-­Paket. Gemeinsam mit den direkten feratel-Kunden deckt die Gruppe mittlerweile knapp 1.000 Gemeinden erreicht. In Tirol, im Burgenland und in Oberösterreich beträgt die Abdeckung 100 Prozent.

Der digitale Briefzusteller hpc DUAL startet in Deutschland und der Schweiz in der Tourismusbranche durch. Dazu arbeitet hpc DUAL mit dem Tiroler Unternehmen feratel zusammen. Mehr als 110 Millionen Nächtigungen wurden vergangenes Jahr über das Gästemeldungssystem der Tiroler Firma abgewickelt. Das sind drei Viertel aller Nächtigungen in Österreich.

BriefButler direkt in Software integriert

Der BriefButler von hpc DUAL ist sei Jahren Teil dieses Prozesses. Österreichische Tourismusgemeinden und -verbände versenden damit ihre Sendungen direkt aus dem Programm des Tiroler Unternehmens, das mehr als 4.000 Destinationen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und Tschechien zu seinen Kunden zählt.

Eine Abrechnung der Ortstaxe/Nächtigungsabgabe wird mit dem BriefButler beispielsweise sicher an ein Hotel zugestellt. Der Betrieb erhält ein E-Mail mit einem Link, über den man auf das Dokument zugreifen kann. Sollte der Betrieb nicht elektronisch erreichbar sein, erfolgt die Zustellung per Post. Das duale Angebot ist wichtig, denn nur so ist man rechtlich auf der sicheren Seite.

Kosten und CO2-Einsparung

Laut hpc DUAL liegt der Anteil der digitalen Sendungen bei weit über 90 Prozent. Das bedeutet nicht nur eine enorme Kosteneinsparung bei Papier und Porto, sondern auch eine signifikante Einsparung an CO2. “76 Prozent an CO2-Emissionen können im Vergleich zur klassischen Zustellung eingespart werden“, sagt Josef Schneider, CEO von hpc DUAL. Der Versand eines digitalen Briefes mit dem BriefButler verursacht rund 12 Gramm CO2.

In Österreich benutzen bereits große Tourismusverbände wie der Ötztal Tourismus, TVB Zillertal oder TVB Mayrhofen/Hippach die Software-Kombination von feratel und hpc DUAL. Kund*innen in Deutschland und der Schweiz steht der Versand via BriefButler ab sofort zur Verfügung.