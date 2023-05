Diskussion im Livestream: Was bringen Digital Twins im Metaverse?

Am Montagabend diskutiert eine hochrangige Runde über die Auswirkungen des Metaverse für Industrie, Wirtschaft oder auch Architektur.

Mit digitalen Zwillingen, sogenannten Digital Twins ist vieles möglich. Etwa der virtuelle Nachbau einer kompletten Produktionslinie, um sie eingehend zu analysieren. Oder auch ein Kathedralschiff eines 1000 Jahr alten Kirchengebäudes. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, etwa für Nachhaltigkeit im Bau oder für den Denkmalschutz.

Darüber und welche Auswirkungen das Metaverse fernab der Nutzung von Endkonsument*innen für Industrie, Wirtschaft oder auch Architektur hat, wird am Montagabend in den Räumlichkeiten der Österreich-Amerikanischen-Gesellschaft in Wien erörtert.

Es diskutieren:

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung im Bundesministerium für Finanzen

Nikolai Rizzo , Manufacturing Lead, Microsoft Austria

Gabriele Bergler , Digital & Technology Platform Director, Coca-Cola HBC Österreich

Wolfgang Zehetner , Architekt und Dombaumeister zu St. Stephan

Durch den Abend führt Dejan Jovicevic, Herausgeber & CEO des Brutkasten.

Livestream

Die Veranstaltung finded am Montag, den 8. Mai, statt, Beginn ist um 18:30. Hier ein Livestream: