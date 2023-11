Populärer E-Scooter-Hersteller ist pleite

Der E-Moped-Hersteller Unu hat Insolvenz angemeldet. Der Antrag sei am Donnerstag beim Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg gestellt worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Freitag mit. "Gründe für die Insolvenz sind gestiegene Material- und Transportkosten, höhere operationelle Kosten und die stark eingebrochene Nachfrage im Zuge der Inflation", hieß es.

Der Geschäftsbetrieb soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens weitergeführt werden. Das Unternehmen strebe eine Sanierung an.