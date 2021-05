EU klagt AstraZeneca - Biontech mit Milliardengewinn

Während die Impf-Rechnung für Biontech bislang voll aufgegangen ist, steht AstraZeneca aufgrund der verspäteten Impfstoff-Lieferungen weiterhin unter Kritik. Die EU-Kommission hat am Montag angekündigt, erneut juristisch gegen AstraZeneca deswegen vorzugehen. Der Fall soll am Dienstag vor Gericht gebracht werden, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit. Im Raum stehen finanzielle Strafen. Laut einem EU-Vertreter hat AstraZeneca bis zum 7. Mai knapp 50 Millionen Dosen an Impfstoff geliefert. Diese Zahl sollte ursprünglich bereits im Januar erreicht werden.

Biontech macht Milliardengewinn

Beim deutschen Unternehmen Biontech, das seinen Impfstoff zusammen mit Pfizer produziert, läuft das Geschäft hingegen am Schnürchen. Es erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro. Im ersten Quartal 2020 musste BioNtech noch einen Nettoverlust von 53 Mio. Euro hinnehmen. Hauptgrund dafür waren hohe Forschungs- und Entwicklungskosten.

Der Umsatz erreichte geschätzt 2,05 Mrd. Euro. Das waren mehr als 70-mal so viel wie im entsprechenden vorangegangenen Zeitraum 2020 (27,7 Mio. Euro). Der Anstieg sei vor allem auf die rasche Steigerung der weltweiten Versorgung mit dem Corona-Impfstoff zurückzuführen, erklärte das Unternehmen am Montag.