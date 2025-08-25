Ex-Mitarbeiter soll Apples Geheimnisse an Oppo verraten haben

Apple hat eine Klage gegen Chen Shi eingereicht. Der Vorwurf: Verschwörung zum Diebstahl von Firmen-Geheimnissen.

Shi hat von Jänner 2020 bis Juni 2025 als System Architect für Sensoren der Apple Watch gearbeitet. Apple zufolge hat er sich schon im April 2025 bei Oppo beworben. Als Begründung für das Ausscheiden aus dem Unternehmen habe Shi aber im Juni gesagt, er wolle nach China zurück, um sich um seine Eltern zu kommen – Pläne für einen neuen Job habe er nicht.

In den Wochen, bevor er Apple verlassen hat, habe er laut der Anklageschrift noch Dutzende Einzelmeetings mit Apple-Mitarbeitern geführt, um sie zu ihren laufenden Forschungen und Entwicklungen zu optischen Sensoren, Temperatursensoren und EKG-Sensoren zu befragen. Zudem habe er vertrauliche Dokumente aus geschützten Ordnern des Firmen-Netzwerks heruntergeladen. Als Beispiel nennt Apple, dass er in der Nacht, 3 Tage vor seinem letzten Arbeitstag, 63 Dokumente heruntergeladen und auf einem USB-Stick gespeichert hat.

Verräterische Internet-Suchen und Nachrichten

Laut Apple wusste Shi, dass das nicht erlaubt war. Bevor er die vertraulichen Daten aus dem Apple-Netzwerk heruntergeladen hat, hat er im Internet gesucht nach: „Wie bereinigt man ein Macbook?“ Während der Downloads hat Shi in die Online-Suche eingegeben: „Kann jemand sehen, wenn ich Dateien auf einem Netzwerk-Laufwerk geöffnet habe?“

Außerdem soll auch Oppo gewusst haben, was Shi da treibt. Am 4. Juni hat Shi dem Vice President von Oppo Health eine Nachricht auf Chinesisch geschrieben: „Ich habe vor, am 30. Juni meine Arbeit bei Oppo zu beginnen. Ich werde diese Woche mein Team über meine Kündigung informieren. Kürzlich habe ich viele interne Materialen angesehen und viele One-on-One-Meetings geführt, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln – ich werde alles mit Ihnen später teilen.“ Als Antwort kam zurück: „Alles klar“ und ein OK-Emoji.

Oppo bestreitet die Vorwürfe

Oppo hat sich gegenüber MacRumors zu den Vorwürfen geäußert. Demnach habe man keine Beweise für einen Zusammenhang dieser Vorwürfe und dem Dienstverhältnis des Oppo-Angestellten gefunden. Außerdem habe man keine Apple-Geheimnisse missbräuchlich genutzt.

Oppos aktuelle Smartwatch ist die Oppo Watch X2, die im Februar 2025 vorgestellt wurde. Wie andere moderne Smartwaches auch, bietet sie eine EKG- und Pulsmessung, hat einen Blutsauerstoffsensor und Hauttemperatursensor.