Gerichtsunterlagen enthüllen die Investoren von Elon Musks X

Die 44 Milliarden Dollar, die Elon Musk für die Social Media Plattform bezahlte, lieh er sich aber auch von mehreren Banken. Darunter sind Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho und SocGen.

Banken bleiben auf Krediten sitzen

Diese Kredite in Höhe von rund 13 Milliarden Dollar (11,73 Mrd. Euro) sind für sie laut Washington Post bisher ein schlechtes Geschäft. Üblicherweise reichen Kreditinstitute solche Schulden schnell an andere Investoren weiter. Doch in diesem Fall sollen die Banken selbst auf den Krediten sitzenbleiben.

Der Grund sei, dass sie diese angesichts der schwachen finanziellen Lage des Online-Dienstes nur mit hohen Abschlägen losgeworden wären. Die Folge ist, dass Abschreibungen auf den Wert der Kredite nun auf die Bilanzen der Banken durchschlagen. Positiv sei aber, dass die Banken so lange Zinsen erhalten, bis Elon Musk die vollständige Summe zurückzahlt.

Fidelity hat im Jänner laut Washington Post erklärt, dass ihre Anteile zum Zeitpunkt des Kaufs 2022 einen Wert von 20 Millionen Dollar hatten. Jetzt seien sie nur noch 5,6 Millionen Dollar wert.

Nutzer sollen erfahren, wer X finanziell unterstützt

Der Gerichtsbeschluss kam im Rahmen einer Klage ehemaliger X-Angestellter zustande. Die Liste wurde 2023 von X verschlossen dem Gericht vorgelegt.

Dass sie jetzt öffentlich wird, passierte auf Anfrage des Journalisten Jacob Silverman, der vom Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP) vertreten wurde. Seine Argumentation war es, dass X eine wichtige Diskussions-Plattform sei, die unter anderem für freie Meinungsäußerung wirbt. Laut Silvermans sollten die Nutzerinnen und Nutzer erfahren, wer X finanziell unterstützt und inwiefern diese Geldgeber bspw. Kontakte zu Diktaturen haben, in denen es Zensur gibt.