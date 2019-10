Innovation: "Netzwerke machen heute den Erfolg von Unternehmen aus"

Der Schweizer Telekommunikationskonzern Swisscom mache 8 Milliarden seines Jahresumsatzes heute mit Produkten, die vor 8 Jahren noch nicht auf dem Markt waren, erzählt Christine Taylor, die 15 Jahre lang für Innovationsprozesse bei dem Unternehmen verantwortlich war. Das bedeute, dass man alle 8 Jahre diesen Umsatz neu erfinden müsse. Dazu gehöre es Neues zu lernen und Vieles, das man nicht mehr braucht, zu verlernen, sagte die Innovationsexpertin. "Unlearn" oder "Verlernen" war auch das Motto des Austrian Innovation Forums, das am Donnerstag und Freitag im Wiener Erste Campus stattfand. Dort erörterten Experten und Vertreter von Firmen, wie Unternehmen erfolgreich innovieren können und welche Voraussetzungen es dafür braucht.

Notwendig seien Änderungen in der Organisation, bei den Menschen und bei den Entscheidungsprozessen, sagte Taylor. In Zeiten der Digitalisierung werden auch der Einfluss der Kunden immer wichtiger. Früher habe man ausgehend von verfügbarenTechnologie und Geschäftsmodellen Produkte entwickelt, mittlerweile habe sich dieser Prozess umgedreht. "Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt." Das sei in einer Zeit in der die Lebensphase von Produkten immer kürzer werden, essenziell, meinte Taylor. Die Swisscom habe sich auf diese Art vom Technologieanbieter zum Begleiter in der digitalen Welt gewandelt.