KI-Avatare echter Personen sollen auf TikTok Werbung machen

Die Social-Media-Plattform TikTok hat ein neues KI-Tool eingeführt, das die Erstellung von Inhalten vereinfachen soll. Mit "Symphony Digital Avatars" können so Abbilder echter Personen geschaffen werden.

Damit will das Unternehmen Werbekunden anlocken. In einer Aussendung heißt es: "58 Prozent der TikTok-Userinnen geben an, Marken eher zu vertrauen, wenn sie von Creatorinnen von ihnen gehört haben". In einem Beispielvideo wird das anhand eines sehr real wirkenden Avatars von Adrienne Lahens, Chefin von TikToks Creator Marketing Solutions, demonstriert.

