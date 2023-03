Polizei warnt vor E-Mails von Disney+

In den betrügerischen Nachrichten wird etwa behauptet, Kund*innen des Streamingdienstes Disney+ hätten ihre monatliche Gebühr nicht bezahlt. Den Betroffenen wird sogar mit einer vermeintlichen Kontosperre gedroht.

Klassische Phishing-Mail

Im Moment befänden sich mehrere Varianten der Phishing-E-Mail im Umlauf, erklärt die Polizei. Verschiedene Ausführungen der Nachrichten haben Beamt*innen online zusammengetragen.

Bei der Mail handelt es sich, so die Polizei, um eine klassische Phishing-Kampagne. Die Cyberkriminellen wollen vorrangig private Daten wie E-Mail-Adressen oder Passwörter von User*innen erbeuten. So fordern sie die Empfänger*innen etwa dazu auf, auf einen Link in der Mail zu klicken und schließlich auf einer Webseite Kontoinformationen preiszugeben. Betroffenen wird sogar mit einer "Schließungsgebühr" von bis zu 19,99 Euro gedroht, sollten sie der Forderung nicht Folge leisten.

Die Fälschungen seien laut Polizei vor allem anhand der Mailadresse zu erkennen. Diese deute "nicht auf einen echten Mailkontakt von Disney" hin. Nähere Informationen, wie ihr Phishing Mails entlarven könnt oder wie ihr im Ernstfall handeln solltet, findet ihr hier.