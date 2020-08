So viel zahlt Spotify seinen Mitarbeitern

Der schwedische Musikstreaming-Service Spotify hat derzeit 299 Millionen monatlich aktive Nutzer und ist damit Marktführer. Doch auch seine Mitarbeiterzahlen konnte das Unternehmen zunehmend steigern. Laut Statista arbeiteten Ende 2019 weltweit 4.405 Mitarbeitern für das Unternehmen, 2018 waren es noch 3.651. Das Unternehmen expandiert weiter, derzeit sind mehr als 200 Stellen ausgeschrieben.

Business Insider hat nun ausgewertet, was das Unternehmen seinen Mitarbeitern bezahlt. Demnach bezahlt das Unternehmen jährlich sechsstellige Gehälter für leitende Angestellte. Dazu wurde Daten aus der Offenlegung des Unternehmens über ausländische Mitarbeiter analysiert, die das US-Amt für Foreign Labor Certification veröffentlicht hat. Darin musste Spotify angeben, welche Gehälter neuen Mitarbeitern auszahlt, die sich um ein Arbeitsvisum bewerben.

Sechsstellige Jahresgehälter

Darin waren die Gehälter von 47 neuen Mitarbeitern verzeichnet, die Spotify zischen Oktober und Juni angeheuert hat. Darin sind die Mindestbeträge angegeben, die Spotify seinen Angestellten laut US-Arbeitsministerium bezahlen muss. Die Gehälter basieren auf der durchschnittlichen Vergütung, die Mitarbeiter mit ähnlicher Qualifikation in anderen Berufen erhalten. Spotify bietet den Mitarbeitern zusätzlich zum angebotenen Gehalt weitere Zuschüsse wie Aktienanteile oder einen Bonus an.

In der Marketingabteilung zahlte Spotify seinen Mitarbeitern zwischen 95.000 und 133.000 US-Dollar im Jahr. Für die Marktanalyse bezogen Mitarbeiter Gehälter zwischen 70.000 und 160.000 US-Dollar. Im Bereich Statistik und für Ingenieure bezahlte Spotify Gehälter zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar. Dabei verdienten Data Scientists und Analysten mit 200.000 bis 250.000 US-Dollar am meisten. Angestellte in der Personalabteilung verdienten mit fast 68.000 US-Dollar am wenigsten.