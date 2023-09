USA könnten größtes Lithium-Vorkommen der Welt entdeckt haben

Einer neuen Analyse zufolge könnte ein Lithium-Vorkommen in den USA diese Zahlen nun in den Schatten stellen. Schätzungsweise 20 bis 40 Millionen Tonnen Lithium befinden sich in dem McDermitt Vulkankrater an der Grenze zwischen Nevada und Oregon , wie neue Untersuchungen nahelegen.

Das größte Lithium-Vorkommen gibt es in Bolivien , hier sind in der Salzwüste 21 Millionen Tonnen des Rohstoffs zu finden - dicht gefolgt von Argentinien mit 20 Millionen und Chile mit 11 Millionen .

Neuartige Lithium-Entstehung

Grund für den Lithiumreichtum in der Gegend ist laut dem Geologen Thomas Benson von der Universität Columbia ein ungewöhnlich hoher Anteil des Metalls Illit - ein weitverbreitetes Tonmineral, in dem in der Regel Lithium eingelagert ist. Allerdings ist das Illit in der Region, besonders mit dem begehrten Rohstoff angereichtert.

„Der rund 40 Meter dicke Illit-Horizont am Thacker Pass (Teil des Gebietes, Anm.) enthält Illit mit bis zu 2,4 Gewichtsprozent Lithium“, berichten Benson und sein Team. Andere Lithium-Vorkommen hätten typischerweise Lithiumanteile von weniger als einem Gewichtsprozent.

Lithium vor Millionen Jahren gebildet

Aber wie kommt es, dass das Illit in der Gegend so reich an Lithium ist? Benson uns sein Team kamen mithilfe von Bohrproben zu dem Schluss, dass die Anfänge der Lithium-Lagerstätte zirka 16 Millionen Jahre zurückreichen.

Damals kam es in der Region zu besonders vielen Vulkanausbrüchen. "Bei der Eruption wurden rund tausend Kubikkilometer lithiumreiches, rhyolithisches Magma aus dem Untergrund des McDermitt-Kraters zutage gefördert“, so die Forschenden. Parallel dazu habe sich ein mineralreicher, warmer See gebildet. In Kombination lösten der heiße Untergrund und das Wasser Lithium aus den vulkanischen Ablagerungen heraus - große Lithium-Vorkommen entstanden.