HUAWEI Health Glance – Gesundheitswerte verständlich gemacht

Gemeinsam mit der innovativen X-TAP Funktion und Huawei Health Glance ermöglicht die neue Huawei Watch 5 umfassende Einblicke in die Gesundheit – in nur 60 Sekunden.

Gesundheitsdaten gehören für viele längst zum Alltag – Schritte zählen, Puls messen oder den Schlaf analysieren ist heute fester Bestandteil moderner Lebensführung. Doch zwischen all den Messwerten fehlt oft der Zusammenhang. Einzelinformationen helfen nur begrenzt, wenn es keine Einordnung gibt. Die Funktion „Health Glance“ der neuen HUAWEI WATCH 5 will genau das ändern: Sie macht aus Daten Einsichten – schnell, diskret und verständlich.

Gerade diese niedrigschwellige Art der Gesundheitsübersicht macht die HUAWEI WATCH 5 so attraktiv. Die Statusanzeige der Vitaldaten kann zu jeder Tageszeit genutzt werden – morgens zur Orientierung, nach dem Sport zur Kontrolle oder abends zur Reflexion. Statt langer Datenlisten erhält man eine kompakte Auswertung, die auch ohne Fachwissen verständlich ist. Für viele Nutzer:innen kann so eine neue Art des Körperbewusstseins entstehen.

Besonders praktisch: Die Ergebnisse erscheinen nicht nur direkt auf dem Display, sondern auch übersichtlich aufbereitet in der HUAWEI Health App. So können Nutzer:innen ihre Werte im Tages- oder Wochenverlauf vergleichen, Entwicklungen erkennen und Rückschlüsse auf den eigenen Lebensstil ziehen. Die HUAWEI WATCH 5 ist allerdings kein Medizinprodukt, und die Daten und Ergebnisse dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für eine medizinische Diagnose oder Behandlung verwendet werden.

Smarte Funktionen modisch verpackt

Optisch überzeugt die HUAWEI WATCH 5 mit hochwertigen Materialien und einem stromlinienförmigen, eleganten Look. Erhältlich ist sie in zwei Größen – 42 mm (Weiß) und 46 mm (Schwarz oder Grau-Lila). Das Gehäuse besteht je nach Modell aus korrosionsbeständigem 316L-Edelstahl oder leichtem Titan in Luft- und Raumfahrtqualität, geschützt durch gewölbtes Saphirglas. Das helle LTPO 2.0-Display mit bis zu 3.000 Nits sorgt selbst bei direkter Sonneneinstrahlung für beste Lesbarkeit. Mit Funktionen wie eSIM, NFC-Zahlungsmöglichkeiten (bald verfügbar) und auch Gestensteuerung bietet die Smartwatch zudem auch viele Freiheiten – egal, ob die Hände voll sind oder das Smartphone mal zuhause ist. Auch in puncto Akkulaufzeit setzt die HUAWEI WATCH 5 neue Maßstäbe: Bis zu 4,5 Tage (46 mm) bzw. 3 Tage (42 mm) im Standardmodus und bis zu 11 Tage (46 mm) bzw. 7 Tage (42 mm) im Energiesparmodus garantieren zuverlässige Begleitung. Dabei ist die Smartwatch sowohl mit iOS als auch Android kompatibel.

Mit der HUAWEI WATCH 5 wird dein Wohlfühl-Check ganz unkompliziert zum festen Bestandteil eines bewussten Alltags – mit viel Orientierung und nur einen Fingertipp entfernt. Wer wissen will, wie es dem eigenen Körper wirklich geht, bekommt hier eine Anwendung, die schnell, zuverlässig und unaufdringlich informiert. Eine Watch, die man nicht ständig bemerkt – aber nicht mehr missen möchte.