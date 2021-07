18-Jähriger fliegt mit 28 Millionen Dollar teurem Ticket ins All

Ein Student wird Jeff Bezos an Bord des Blue-Origin-Raumschiffs in den Weltraum begleiten.

Jetzt ist bekannt, wer der vierte Weltraum-Tourist sein wird, der am 20. Juli mit Blue Origin in den Weltraum fliegt: Oliver Daemen.

Der 18-jährige Physikstudent fliegt mit dem Ticket ins All, das für 28 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Er selbst hat es aber nicht gekauft. Laut Blue Origin nimmt Daemen den Platz ein, weil der ursprüngliche Käufer aus nicht näher spezifizierten „Terminkonflikten“ abgesagt hat. Der Name des Käufers wurde nicht genannt.

Die jüngste und älteste Person im Weltraum

Am 20. Juli werden 4 Weltraum-Tourist*innen ins All fliegen. Einer davon ist der Amazon- und Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos. Er wird von seinem Bruder begleitet. Platz Nummer 3 geht an die amerikanische Luftfahrtpionierin Wally Funk.

Wally Funk ist 82 Jahre alt. Zusammen mit dem 18-jährigen Daemen fliegen laut Blue Origin gleichzeitig die bisher jüngste und älteste Person ins Weltall.

Daemen hat den Flug von seinem Vater geschenkt bekommen

Daemen, der gerade seine Pilotenlizenz macht, hat das Ticket von seinem Vater Joes Daemen geschenkt bekommen. Dieser ist der CEO und Gründer der Investment-Firma Somerset Capital Partners.

Wie viel Joes Daemen für das Ticket gezahlt hat, ist unbekannt. Man kann davon ausgehen, dass er bei der ursprünglichen Auktion der Zweitmeistbietende war. Der Preis dürfte wohl nur etwas unter den 28 Millionen US-Dollar liegen.

Richard Bransons überholte Jeff Bezos auf den Weg ins All

Am vergangenen Sonntag hat Virgin Galactic seinen ersten regulären Flug mit Weltraumtourist*innen ins All gemacht. An Bord war der Milliardär und Virgin-Galactic-Besitzer Richard Branson.

Blue Origin stichelte danach gegen Virgin Galactic. Der Flug sei mit 80 Kilometern Höhe gar nicht in den Weltraum gekommen. Blue Origin werde hingegen 100 Kilometer hoch fliegen, was als die Grenze zum Weltraum gilt.