Nagelneuer Airbus A320neo der AUA muss am Boden bleiben

Am 19. Oktober nahm Austrian Airlines ihren ersten Airbus A320neo in Betrieb. Es war das erste Mal seit 16 Jahren, dass die österreichische Fluglinie ein nagelneues Flugzeug übernommen hatte.

Der erste Flug führte den A320neo mit der Kennung OE-LZN nach London Heathrow. Amsterdam, Frankfurt und Berlin waren die weiteren Ziele.

Doch bereits am 3. Tag nach Inbetriebnahme musste die neue Maschine am Boden bleiben. Es sei eine Störung in der elektronischen Triebwerkssteuerung aufgetreten, erklärt Austrian Airlines gegenüber Aerotelegraph.